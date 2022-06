Wordt A19 l'autoroute du vent? 6 windmolens over afstand van 10 km

Als alle dossiers goedgekeurd worden, komen er over een afstand van 10 kilometer, 6 windmolens langs de A19 tussen Ieper en Geluwe (Wervik), en dat ondanks lokaal protest tegen de 3 locaties waar die 6 windmolens zouden/zullen komen.

Site Zonnebeke: 1 windmolen

De Provincie West-Vlaanderen heeft vorige week de omgevingsvergunning voor NV ELICIO goedgekeurd voor de bouw van een windmolen in Zonnebeke. Die wordt gebouwd langs de A19 ter hoogte van de Frezenbergstraat, aan de zuidzijde van de autosnelweg. In maart werden honderden bezwaren ingediend, onder meer uit bezorgdheid over de impact op zichten en historische landschappen, eventueel verlies aan natuurwaarden, gezondheidsrisico’s zoals geluidshinder en slagschaduw en de nabijheid van woongebieden. De gemeente Zonnebeke gaf een ongunstig advies. De Provincie keurde de aanvraag toch goed onder strikte voorwaarden, naar tiphoogte, geluidsoverlast en slagschaduw.

Site Geluwe (Wervik): 3 windmolens

Iets verderop richting Kortrijk, is Aspiravi volop bezig met de bouw van drie windmolens langs de A19 op de grens van Geluwe (Wervik) en Beselare (Zonnebeke). Ook daar was er veel protest tegen. Na een juridische strijd van 7 jaar trok Aspiravi aan het langste eind. Als alles volgens de planning verloopt, zouden de drie windmolens tegen het najaar klaar moeten zijn.

Site Sint-Jan (Ieper): 2 windmolens

En ook in Sint-Jan (Ieper) plant Aspiravi twee windmolens aan weerszijden van de A19. Eén daarvan komt op de grens met Zonnebeke. Er werden honderden bezwaren ingediend en Ieper en Zonnebeke gaven een ongunstig advies. De deputatie gaf toch een vergunning, maar Stad Ieper heeft intussen beroep aangetekend. De bal ligt nu in het kamp van de raad voor vergunningsbetwistingen.

Als alle dossiers dus groen licht krijgen, ondanks de vele bezwaren en het protest van Stad Ieper en de gemeente Zonnebeke, komen er over een afstand van 10 kilometer 6 windmolens langs de A19. Misschien krijgt deze snelweg wel de bijnaam L'autoute du vent, naar analogie met L'autoroute du soleil, de snelweg naar het warme zuiden van Frankrijk.