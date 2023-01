Wordt Kim Dumazy zorg- of verpleegkundige van het jaar?

Wordt verpleegkundige Kim Dumazy ‘Nurse of the Year’? Ze is alvast genomineerd. De jonge vrouw is aan de slag in het AZ Sint-Jan in Brugge, waar ze bijspringt in de diensten die handen tekort komen.

Kim kreeg 12 jaar geleden een herseninfarct en was zelf opgenomen als patiënt. Na een lange revalidatie is ze nu weer aan het werk. Ze studeert ook nog aan Howest om haar Bachelor verpleegkunde te halen. Een heel druk bestaan, maar dat heeft ze ervoor over. "Het is nu even een zwaar moment omdat ik nu in de examens zit. Maar uiteindelijk, ik ga verpleging altijd graag doen. Ik wil aan de mensen een lach geven in een heel moeilijke periode. Ik weet wat het is om zelf patiënt te zijn."

12 jaar geleden werd Kim plotseling door een herseninfarct geveld. En dat heeft een enorme impact gehad. "In mijn job heb ik gestaan op de dienst neurologie. Verleden jaar stond ik daar voor de eerste keer en dat nam mij echt wel bij het hart, omdat ik zelf zo lang op die dienst gelegen heb, meer dan 12 jaar geleden. Ik was halfzijdig verlamd. Ik moest leren spreken, leren stappen. En nu doe ik alles weer terug en ik ben daar zo blij voor."

Wilskracht

De zorgsector kiest een ‘Nurse Of The Year’ in verschillende categorieën. Een vakjury beoordeelt alle genomineerden op technische vaardigheden en teamwork. "Enerzijds wil ik aan de verpleegkundigen meedelen dat ze allemaal toppers zijn, want wij hebben in slechte omstandigheden gewerkt in corona. Anderzijds wil ik ‘Nurse of the Year’ worden voor één ding dat zo belangrijk is: wilskracht. Ik ben door wilskracht geraakt waar ik nu sta."