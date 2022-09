Lies Sampers is mama van drie, fulltime landbouwster en werkt daarnaast halftijds als verpleegkundige in het Jan Ypermanziekenhuis in Ieper. En ze is dan ook nog eens lid van allerlei verenigingen. Lies wil vooral de mooie aspecten van de landbouw laten zien. Stemmen kan nog tot eind oktober op destrafsteboerin.be.