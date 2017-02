Wij zijn toe aan de laatste aflevering van onze reeks over Zwevezele Carnaval en vandaag weten we wie prins carnaval zal worden.

Thiemo of Jelle. De kiescampagne zit erop, nu is het tijd om te stemmen. Een uitgesproken favoriet is er niet, en dat blijkt ook bij de bekendmaking van de nieuwe prins. Het stemmenverschil tussen beide kandidaten is historisch klein. Thiemo kan zichzelf opvolgen, Jelle hoopt om te verrassen.