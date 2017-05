The world should be as Labadoux

Dit weekend lieten Focus & WTV een team van online reporters los op het driedaagse festival Labadoux in Ingelmunster. Wat. Een. Feest! Met de nasmaak van een frisse Guinness en de nazinderende folktunes in de oren herbeleven we Labadoux 2017.

Tien op tien voor sfeerbeheer

Veel festivals claimen uniek te zijn, maar Labadoux is echt een unicum. Het fantastische aan dit festival is dat iedereen zich hier welkom voelt: een groep vrienden op zaterdagavond, een familieuitje op zondag of een eenzame reporter zonder voorkennis van folkmuziek. Een festival betekent in de eerste plaats bakken vol goede muziek en hierin stelt Labadoux alvast niet teleur. Muziekfans komen dus aan hun trekken. De hele dag weerklinkt sprikkelende muziek over de festivalweide. Bekende en minder bekende bands laten het publiek genieten van hun werk. Fans van het eerste uur leven zich uit op hun favoriete bands en brullen uit volle borst mee. Zelf al ben je geen fan van muziek, de sfeer in de tent trekt je wel over de streep. Het geeft iedereen de kans om nieuwe genres en bands te leren kennen in een heel amicale en ontspannen sfeer. Een weekend gevuld met onder andere de fantastisch mooie Neil Young liedjes van Pokahontas of de meezingers van de immer kleurrijke Axelle Red.

Tenten vol muziek

De drie heel verschillende Labadoux-tenten bieden een divers pallet aan muziek aan. In de Club spelen kleinere, maar geweldige bands voor een intiemer publiek. Dat creeërt meteen een warme atmosfeer, alsof je een privéconcert krijgt. Veel mensen delen die mening, want de Club zat meestal propvol. In de pubtent wordt drie dagen stevig gedanst. Bands zoals Selfish Murphy, Finvarra en Aidreann brengen het publiek na één noot meteen op de benen. Op Labadoux hoef je niet te wachten tot de late uurtjes om te dansen, dat kan namelijk de hele dag door! De grootste tent is de concerttent, die is ’s avonds tot op de nok gevuld met grotere namen zoals The Levellers en de Ertebrekers. Overdag is het daarom niet minder, want met onder andere Lance Canales & The Flood, Anxo Lorenzo en the April Verch Band wordt de liefde voor muziek gedeeld met het publiek.

Kunst onder de brug

Naast het festivalaspect geeft Labadoux het woord aan ‘Labadoux Ontkadert’. Dit prachtige project verkoopt kunstwerken voor het goede doel. Het team achter dit project brengt het talent van heel wat mensen samen. Tientallen organisaties werkten mee om de kale muren onder de brug om te toveren naar een bonte verzameling van kunst. De kunstenaars in kwestie zijn mensen uit kwetsbare groepen (zoals mensen met een beperking of psychische problemen, vluchtelingen, (jong)dementen, etc.). De opbrengst gaat integraal naar Paradanzo, een rolstoeldansgroep uit Ingelmunster, en het Hertje, de armoedevereniging van Ingelmunster. De hele dag staan medewerkers naast deze kleurrijke muur om festivalgangers een woordje uitleg te geven over dit project.

Nogmaals moet benadrukt worden hoe hard de Labadoux-crew zijn best doet om te zorgen voor 100% toegankelijkheid. Zoals ze het zelf verwoorden op de website: een festival met lage drempels. Rolstoelgebruikers kunnen alle hoeken van het festival bereiken en medewerkers staan overal klaar om te helpen of gewoon een babbeltje te slaan.

Nog een paar keer slapen

Waarom terugkeren naar Labadoux? Uiteraard keren we in 2018 terug om wederop te genieten van muziek, dans, gezelligheid en samenzijn, maar volgend jaar zal toch net iets specialer zijn dan andere jaren. Het festival blaast namelijk dertig kaarsjes uit en die verjaardag gaat niet onopgemerkt voorbij. De organisatie is van plan om de volgende editie vriend en vijand omver te blazen met nog meer muziek, ambiance en activiteiten.