'Worstcasescenario stilaan vermeden in zorgsector'

Door de inspanningen van iedereen wordt een wortscasescenario in de zorgsector stilaan vermeden. Dat heeft interfederaal woordvoerder Steven Van Gucht woensdag gezegd op de coronabriefing van gezondheidsinstuut Sciensano, het Crisiscentrum en de FOD Volksgezondheid....

Er belanden minder COVID-19-patiënten in de ziekenhuizen. Vanaf 4 tot en met 10 november waren er dagelijks gemiddeld 536 opnames, 23 procent minder dan in de voorgaande week. Momenteel liggen 7.058 mensen in het ziekenhuis (2 procent minder dan er gisteren/dinsdag werden gemeld), van wie 1.470 op de afdelingen intensieve zorg.

Het aantal patiënten op intensieve daalt zo voor het eerst sinds september, al is de daling zeer klein. Op 9 november ging het om 1.474 patiënten.

Nog steeds ernstig

"Mogelijk hebben we hier een top bereikt en stijgt het aantal op intensieve zorg niet meer", aldus viroloog Steven Van Gucht. "Dit betekent dat we door onze gezamenlijke inspanningen er stilaan in slagen om de zorgsector te vrijwaren van een worstcasescenario."

Maar Van Gucht benadrukte meteen dat de situatie ernstig blijft. "De situatie blijft nog heel zwaar voor de zorg."