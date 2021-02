Wouter De Vriendt volgt Kristof Calvo op als fractieleider Groen

Wouter De Vriendt is 43 en woont in Oostende, waar hij ook gemeenteraadslid is. Voorzitster Meyrem Almaci : 'Wouter kent de Wetstraat van binnen en van buiten, hij zal het werk van Kristof verder zetten.

Eerder deze maand liet Kristof Calvo weten dat hij wilde stoppen als voorzitter van de Groen-Kamerleden. De Mechelaar blijft wel Kamerlid, maar hij wil zich meer concentreren op de democratische vernieuwing en daarnaast wil hij zich ook gaan inzetten bij de denktank van het Nederlandse GroenLinks.

Calvo geeft nu de fakkel door aan Wouter De Vriendt. De Oostendenaar, die al sinds 2007 in de Kamer zetelt, werd door de fractie verkozen. De Vriendt zelf noemt het "een hele eer" om de Groen-fractieleden aan te voeren. De gezamenlijke Ecolo/Groen-fractie in de Kamer wordt momenteel geleid door Ecolo-Kamerid Gilles Vanden Burre. De groene partijen weken met een beurtrol. Voor Vanden Burre was Calvo de gemeenschappelijke fractieleider. Volgende keer is het dus in principe de beurt aan Wouter De Vriendt