Wouter De Vriendt: "Het was een lange maar toffe campagne"

Wouter De Vriendt (Groen) heeft zondagochtend zijn stem uitgebracht in zijn thuisstad Oostende.

Samen met vrouw en kinderen trok hij naar de stembus. "Wij zijn nog niet zo'n grote partij dus voor onze campagne moeten we rekenen op onze vrijwilligers. We zijn ze enorm dankbaar", zei De Vriendt.

De Vriendt (41) is lijsttrekker op de Kamerlijst van Groen in West-Vlaanderen. Hij zetelt al sinds 2007 in het federaal parlement.