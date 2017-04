Wouter Vermeersch lijsttrekker in Kortrijk voor Vlaams Belang

Wouter Vermeersch is 32 jaar. Hij studeerde Handelsingenieur aan de Universiteit Antwerpen. Vermeersch was medeoprichter van Jong Gezond Verstand, de jongerenbeweging van LDD.

Sinds begin dit jaar is Vermeersch actief in het Europees Parlement als economisch adviseur voor de politieke fractie van onder andere Gerolf Annemans, Marine Le Pen en Geert Wilders.

Wouter Vermeersch: “Het stadbestuur in mijn woonplaats Kortrijk, heb ik als ondernemer gewikt, gewogen en te licht bevonden”, zegt Vermeersch. “De stadcoalitie van N-VA, Sp.a en VLD kraakt langs alle kanten. N-VA Kortrijk is verscheurd en lost de Vlaamse en rechtse verwachtingen niet in. Met als triest hoogtepunt: burgemeester en schepenen, die elkaar in 2015 stonden te verdringen bij de aankondiging van een bijkomende megamoskee in het hart van Kortrijk. Ik wil mee de stille meerderheid in Kortrijk vertegenwoordigen die hier absoluut niet mee akkoord gaat!”