Wrakingsverzoek in zaak Kasteelmoord

Het zat er al aan te komen en nu is het ook officieel, in de zaak van de kasteelmoord is een wrakingsverzoek ingediend tegen de rechtbank.

De advocaten van de Nederlandse verdachte Roy Larmit hebben het verzoek ingediend omdat ze geen vertrouwen meer hebben in een eerlijk proces.

De advocaten wraken de drie rechters die zetelen in de moordzaak op kasteelheer Stijn Saelens in Wingene, dat bevestigt de Brugse persrechter. Het verzoek komt er na de zitting vorige week over de rol van een Nederlandse informant waarover niets in het dossier zit. De rechtbank heeft nu 48 uur de tijd om zelf op te stappen, doet ze dat niet dan moet het hof van beroep zich over het wrakingsverzoek buigen en dat binnen de acht dagen na ontvangst.