Wrakken van 2 Duitse duikboten uit WOI ontdekt voor onze kust

In de ene duikboot zijn daarbij 29 doden gevallen, in de andere 17. Uit respect voor de slachtoffers halen ze de duikboten niet boven water. De Duitse ambassade probeert nu de families op te sporen.

"Belangrijke vondst"

De vondst van de twee duikboten is belangrijk.

Tomas Termote, onderwater-archeoloog: "De U5 is voor ons heel belangrijk omdat het een prototype was voor de duikbootontwikkeling voor de rest van de 20ste eeuw. Het heeft de duikbootbouw bepaald van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. En de UC14 heeft een deel van de oorlog op zee bepaald. Die kon mijnen leggen in gebieden waar geen andere schepen konden komen."