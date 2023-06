Wullepitmolen staat na twee jaar weer op z'n voetstuk

Na twee jaar staat er opnieuw een molen op de plek van de Wullepitmolen in Zarren, bij Kortemark. De molenkast is er in 2021 weggehaald voor restauratie nadat de balken aangetast waren door klopkevers.

Het terugplaatsen van de Wullepitmolen, een beschermd monument, was een echt huzarenstukje. De molenkast werd twee jaar geleden voor restauratie van z’n voetstuk gehaald. “Er was een balk aangetast door zwam en houtworm waardoor die doorgeplooid was. De balk moest dus vervangen worden. Alleen zat hij zo diep in de molen ingewerkt dat we de hele inboedel moesten verwijderen, terugplaatsen en opnieuw afregelen”, legt molenbouwer Kris Wieme uit.

Het duurde uiteindelijk vier uur om de 32-ton-zware molenkast terug op z’n voetstuk te plaatsen. Donderdag komen de wieken nog aan de molen en vanaf dan is hij klaar om minstens een keer per maand te draaien.

Bekijk hier de versnelde terugplaatsing van de molen: