Wyseure en Lichtervelde genieten na: al goed gevierd en nog niet veel geslapen

Ze hebben uiteraard allemaal intens meegeleefd met de nieuwe wereldkampioen. En Joran Wyseure zelf geniet met volle teugen: hij heeft al goed gevierd, en nog niet veel geslapen.

"’Het is fenomenaal. Ik had dat nooit durven dromen dat Lichtervelde zo op zijn kop zou staan van een wereldkampioenschap in Amerika. Met al die spandoeken hier, zelfs de straat is vernoemd naar mij, de Joran Wyseurelaan, dat is echt chique", klinkt het bij Joran Wyseure.



Wat de toekomst brengt is voorlopig onduidelijk, Wyseure is ook nog student. Maar een wereldtitel kan en zal wellicht ook wel deuren openen.

"Ik durf nog niet te hard van stapel lopen. Ik was misschien niet de beste belofte dit jaar, maar wel op die ene dag. Ik weet dat ik nog wat groeimarge heb, en dat ik die ga moeten gebruiken om in de toekomst nog stappen te zetten. Ik moet eens alles naast elkaar leggen en zien wat de mogelijkheden zijn. Ik denk dat het verstandig is om nog een jaar belofte te blijven voor ik prof word. Maar dat is nu nog niet direct aan de orde."

Zondag rijdt Wyseure voor het eerst in zijn wereldkampioenentrui, in de Krawatencross in Lille.

