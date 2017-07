W&Z begeleidt Menenaars die onteigend worden

De meeste eigenaars weten dit al sinds eind vorig jaar, maar voor zo’n 90 huizen was er nog twijfel. Vorige vrijdag kregen nog eens 22 eigenaars het slechte nieuws. "Zij zullen worden begeleid", zegt Claudia Van Vooren van Waterwegen en Zeekanaal. "Zij kunnen een afspraak maken voor een huisbezoek. We gaan zo snel mogelijk bij hen langs, samen met medewerkers van de stad Menen. We kijken wat we hen kunnen doen. We luisteren naar hun vragen. We willen hen ook goed uitleggen waarom wij hun grond nog hebben om die werken uit te voeren. En dan zorgen wij voor verdere begeleiding".