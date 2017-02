WZC Ardooie experimenteert met innovatief zorgmodel

In het woonzorgcentrum Sint-Vincentius Open Zorg in Ardooie zullen bewoners binnenkort samen met het zorgpersoneel mee het beleid bepalen.

Het gaat om de toepassing van het zogenoemde Tubbemodel uit Zweden. Voorlopig gaat het om een proefproject dat zo’n 2 jaar zal lopen. Door oudere bewoners inspraak te geven in de dagelijkse werking, moet het leven er aangenamer worden.

Tekort

Het waren Zweden zelf die het systeem vandaag kwamen uitleggen. Daar is het ontstaan uit een schrijnend tekort aan zorgpersoneel. Een tekort dat daar veel acuter is dan hier. "Die mensen hebben lang gewerkt, hebben zo veel ervaring, dan is het toch aan ons om dat mee te ontdekken en hun kennis te gebruiken", zegt de Zweedse Lilian Bohlin. "Door te luisteren naar mensen brengt het de gezondheidszorg veel bij". Het pilootproject in Ardooie begint in maart en zal zo’n twee jaar duren. De bewoners zijn alvast enthousiast.