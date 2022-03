Het vrij nieuwe woonzorgcentrum De Bottelarij in Kortemark staat op de zwarte lijst. Dat wil zeggen dat het agentschap Zorg en Gezondheid vindt dat de zorg er onvoldoende is.

Volgens het agentschap was er geen voltijdse directie en vielen er gaten bij de verpleegkundige permanentie. Volgens de woordvoerder van Orpea zijn de problemen in Kortemark vooral materieel van aard, maar zullen ze die aanpakken. Toch is de groep teleurgesteld met de beslissing. Orpea voelt zich geviseerd in vergelijking met andere woonzorgcentra. Eerder kwam het James Ensor in Oostende ook al op de zwarte lijst terecht.