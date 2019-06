WZC De Zon Bellegem verwelkomt nieuwe bewoners

De verhuizing verliep vlekkeloos. Het personeel kon rekenen op de hulp van studenten verpleegkunde. Met de verhuizing sluit het verouderde woonzorgcentrum Lichtendal in Kortrijk definitief de deuren en voor sommigen is dat toch een emotioneel moment. Raoel is één van hen. "Dat is hier modern tot en met. Je kruipt in je bed en als je eruit komt, heb je de wastafel. Ik heb direct gezegd: ik ga mij hier amuseren". (Lees verder onder de foto)

Dementievriendelijk

Het nieuwe woon-zorgcentrum is erg dementievriendelijk. "Licht is heel belangrijk en ook de zichtlijnen. Als een bewoner aan tafel zit, moet hij meteen zien waar de hulpverleners zitten, waar hij moet eten, waar de tv staat of het toilet is. Ook contrast in de omgeving is heel belangrijk", zegt Jan Goddaer van WZC De Zon. De bewoners zelf wonen echt tussen de Bellegemnaren. "We noemen dit een dorp in een dorp met als bedoeling dat zoveel mogelijk mensen van de zuidelijke rand naar hier komen en dit hier volop beleven", zegt schepen van welzijn Philippe De Coene. "Er is een speelplein, een petanqueveld, een ontmoetingsruimte en een cafetaria die voor iedereen openstaat". De Zon telt 96 kamers, ook een aantal bewoners van Sint-Jozef verhuizen straks naar daar.