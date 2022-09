WZC legt lichtstraten aan voor mensen met dementie

Het is een eenvoudig hulpmiddel dat de medewerkers van het woonzorgcentrum Samen in Wakken bij Dentergem al meer dan een jaar gebruiken. Met succes. Mensen met dementie vinden sneller hun kamer terug. Wanneer een bewoner 's nachts verward is en op stap gaat, kan hij of zij de lichtstrip aan de muur volgen om de kamer opnieuw te vinden.

De lichtstraten kunnen makkelijk zelf gemaakt worden, met een beperkt budget en hebben het grote voordeel dat ze kunnen weggenomen worden om een andere bewoner te helpen. Een hele meerwaarde in een woonzorgcentrum waar 90 bewoners met dementie verblijven.

(lees verder onder de foto)

Met hun idee hebben ze nu ook de prijs van 'zorgvinding van het jaar' gewonnen. Dat is een erkenning voor innovatieve ideeën in woonzorgcentra die bedacht zijn door de medewerkers zelf. De prijs is goed voor 10.000 euro. Het woonzorgcentrum wordt ook begeleid om de zorgvinding nog beter te maken.