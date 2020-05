WZC Oostende nemen maatregelen na positieve testen

In woonzorgcentrum Boarebreker in Oostende hebben deze week twee bewoners positief getest op Covid19. Stad Oostende besliste dan ook om de afdeling volledig af te sluiten van de rest van het woonzorgcentrum. Eerder bleek al dat er in Sint-Elisabeth 45 bewoners positief testen hadden op corona....

Deze week werd bij twee bewoners van woonzorgcentrum Boarebreker in Oostende besmetting met het coronavirus vastgesteld. De eerste persoon werd eerder al in het ziekenhuis opgenomen, na een tweede positief testresultaat donderdagavond volgde ook voor deze bewoner vrijdagnamiddag een ziekenhuisopname. Het gaat om de eerste bevestigde besmettingen in woonzorgcentrum Boarebreker. Beide bewoners werden overgebracht naar het ziekenhuis, zaterdag 9 mei worden alle bewoners van het WZC opnieuw getest om eventuele bijkomende besmettingen op te sporen.

45 bewoners positief in Sint-Elisabeth

Ook in woonzorgcentrum Sint-Elizabeth hebben er een aantal inwoners positief getest. Het gaat om 45 bewoners en 16 medewerkers. Dat is een kleine verrassing, want de meesten hadden lichte of helemaal geen symptomen. De besmette bewoners zijn ondertussen ondergebracht in drie aparte afdelingen. In het woonzorgcentrum wonen 119 mensen, wie niet besmet is blijven voorlopig op hun kamer. Van een bezoekregeling is hier dus voorlopig geen sprake.