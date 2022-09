WZC Rozenberg opent infopunt voor personeel, bewoners en familie

Vanaf maandag komt er een infopunt in woonzorgcentrum de Rozenberg in Oostrozebeke. Er loopt daar een gerechtelijk onderzoek naar drie moorden en zes moordpogingen.

In het infopunt kunnen mensen terecht met hun vragen over dat nieuws, maar ze kunnen er ook hun eigen verhaal vertellen. Dat kan via de telefoon of via mail.

Het woonzorgcentrum krijgt steun van Rode Kruis Vlaanderen en andere gespecialiseerde organisaties om de vragen te beantwoorden. Rozenberg stelt ook een plan op voor de psychosociale begeleiding van personeel, bewoners en hun familie.

"Het bestuur van het OCMW en de directie van het woonzorgcentrum hopen zo te luisteren naar alle vragen en bezorgdheden en op gerichte wijze te kunnen helpen en antwoorden te geven", klinkt het in een persbericht.