WZC's: "We zitten op ons tandvlees"

De West-Vlaamse Zorggroep Curando zorgt in 10 woonzorgcentra voor meer dan 1.000 bewoners en verzorgt ook thuis nog eens ruim 500 mensen. In de eerste Covidgolf werden sommige van hun rusthuizen ongemeen hard getroffen. De ongerustheid neemt nu weer toe. Dirk Lips, Zorggroep Curando West-Vlaanderen: “We voelen de druk enorm toenemen. In de hele omgeving is er weer veel covid. Om de twee dagen is er wel een collega die positief test. Regelmatig is er een bewoner de we moeten vragen om 2 dagen binnen te blijven, want dochter of zoon heeft laten weten dat hij positief getest is. De bewoner moet dan in quarantaine en moet na 5 dagen getest worden. Dat soort info krijgen we nu veel te veel binnen om nog gerust te kunnen zijn.”

In de Curandogroep is er nu wel nog geen enkele bewoner die positief heeft getest op Covid-19. Ze zijn nu vooral bezorgd over het dreigend personeelstekort. Er werken 1.200 mensen. Niet enkel van Covid, maar 4 procent is vandaag al ziek. “Dat is hoger dan normaal. Als we op 10 procent komen, krijgen we het nog moeilijk rond. Alle verantwoordelijken geven ons ook dat signaal. Die mensen zitten op hun tandvlees.”

Het zorgpersoneel heeft de extreme omstandigheden in de woonzorgcentra tijdens de eerste golf nog niet verwerkt. En het lijkt er op dat de hele sector zich nu moet opmaken voor een heel moeilijke periode.