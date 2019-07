Vijf West-Vlaamse renners komen zaterdag in Brussel aan de start van de 106de Ronde van Frankrijk.

Voor één van hen wordt het zijn allereerste deelname aan La Grande Boucle: Xandro Meurisse (27) uit Zwevegem. Hij moet voor het Waalse Wanty–Gobert zijn kopman Guillaume Martin bijstaan in de bergen. En daar ligt ook zijn eigen stille ambitie: de bolletjestrui pakken in de openingsrit, overmorgen. De andere West-Vlamingen in de Tour zijn Yves Lampaert, Serge Pauwels, Jens Debusschere en Jens Keukeleire.