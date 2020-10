De voorbije vier seizoenen was de 28-jarige Meurisse bij Circus-Wanty Gobert aan de slag. Meurisse heeft vier profzeges op zijn palmares.

De West-Vlaming won in 2016 een rit in de Vierdaagse van Duinkerke en in 2018 de Druivenkoers in Overijse. Dit jaar won hij een etappe in de Ronde van Murcia, waarin hij vervolgens ook eindwinnaar werd.

Vorige maand meldde Alpecin-Fenix al dat ook de 22-jarige Jasper Philipsen (UAE Emirates) voor twee jaar bij het team tekende.