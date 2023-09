Xplo Kortrijk heeft nieuwbouw met therapeutische blokhut en ouder-kindkamer

Het klooster ging tegen de vlakte en maakte plaats voor een nieuw administratief gebouw. Ook drie van de zeven leefgroepen kregen er een nieuwe plaats. In Xplo verblijven 72 kwetsbare kinderen en jongeren.

De organisatie binnen de Bijzondere Jeugdzorg heeft nu ook een therapeutische blokhut. Vrij uniek is de ouder-kindkamer waar ouders bijvoorbeeld leren een flesje geven. Hanne Devoldere: "We hebben vooral gekozen voor openheid. Wij willen weg van die gesloten muren, die grote gesloten deuren. We hebben gekozen voor een open vlakte, een toegankelijk domein, veel lichtinval, grote afdelingen, waar iedereen, zowel de kinderen als onze medewerkers en gezinnen , zich thuis kan voelen. De wachtlijsten, dat is echt op vandaag een zeer groot probleem. We slagen er totaal niet in om ieder gezin die een hulpvraag heeft een antwoord te bieden. Dat is echt schrijnend. Als wij onze wachtlijsten voor verblijf bekijken, daar staan zeker een paar honderd kinderen op."

Xplo heeft ook campussen in Roeselare en Wervik.