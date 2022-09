Yoghurtijswinkel in Ieper gesloten: uitbater gearresteerd in drugsdossier

Een yoghurtijswinkel uit Ieper is een tijdlang gesloten omdat onder meer de uitbater aangehouden is in een lopend drugsdossier. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen.

De Ieperse yoghurtijswinkel Froyo Bear, in de Boterstraat in Ieper, is voor onbepaalde tijd gesloten. Binnen een gerechtelijk onderzoek is onder meer de uitbater aangehouden. Het gaat om een onderzoek naar handel in verdovende middelen. Twee Ieperlingen zijn vorige week donderdag gearresteerd. Het gaat om een persoon van 40 en een persoon van 32 jaar. “De aanhoudingen werden afgelopen dinsdag verlengd met een maand door de Ieperse raadkamer”, meldt het parket.

Het stadsbestuur van Ieper kan hier mogelijk nog een bestuurlijke sluiting van de zaak aan toevoegen. “Er volgt maandag een hoorzitting”, zegt Emmily Talpe (Open Ieper), de burgemeester van Ieper. Het kan gaan om een sluiting van drie maanden.