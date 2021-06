In wielerstad Roeselare is het sociale project Younited Cycling van start gegaan.

Een tiental kwetsbare mensen gaat niet alleen wekelijks fietsen, ze krijgen ook medische begeleiding en fietsherstellessen. Het is een manier om ze te herintegreren in de maatschappij, waar ze onder meer door armoede of verslaving zijn uitgevallen. Het sportieve doel is om in april de finish te halen van de Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen.