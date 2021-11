Yuna (12) draagt blauw op Wereld Diabetes Dag

Vandaag is het Wereld Diabetes Dag, de dag waarop extra aandacht gaat naar diabetespatiënten en dat zijn er in België zo’n 500.000. De twaalfjarige Yuna uit Poperinge is een van hen en is dit jaar het gezicht van een campagne van de Diabetesliga.

Yuna Paret uit Poperinge leeft al zes jaar met diabetes. Elke dag moet het twaalfjarige meisje haar suikerniveau meten, bijsturen en insuline inspuiten. Toch houdt de ziekte Yuna niet tegen om de dingen te doen die ze graag doet. “Ik mag altijd alles doen wat ik wil, maar ik moet mijn ziekte ook iedere keer in mijn achterhoofd houden”, vertelt Yuna. Net als Yuna lijden zo’n 500.000 Belgen aan suikerziekte. Toch is het nog steeds slecht gesteld met de kennis over de ziekte. Yuna roept daarom in een campagne van de Diabetesliga op om je vragen over de ziekte te stellen.

(Lees verder onder de foto.)

Bekijk hier de campagnevideo van de Diabetesliga: