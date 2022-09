Yves krijgt die erkenning omdat hij in juni vorig jaar een man heeft gered uit de Leie. Die was met z'n scootmobiel in het water terechtgekomen, wellicht na een technische storing van de rolstoel.

Yves aarzelde niet en sprong de man achterna. Hij slaagde erin om het slachtoffer naar de oever te brengen, waar enkele voorbijgangers hem mee op het droge hielpen trekken. Yves is blij met de erkenning maar zegt dat hij heeft gedaan wat hij moest doen.