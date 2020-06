Yves Lampaert blijft twee seizoenen langer bij Deceuninck-Quick Step

De voormalig Belgisch kampioen uit Hulste rijdt sinds 2015 voor de ploeg van Patrick Lefevere. Op Twitter bedankt hij dan ook Lefevere en de hele wielerploeg voor het vertrouwen.

2 years more with @deceuninck_qst thank you for confidence @PatLefevere! #happy https://t.co/et1sjdiwYU

— Yves Lampaert (@yveslampaert) June 26, 2020