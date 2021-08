Yves Lampaert is papa van zoontje Aloïs

Yves Lampaert is dinsdag niet meer van start gegaan in de tweede etappe van de Ronde van Denemarken (2.Pro).

De 30-jarige West-Vlaming keerde in zeven haasten naar België terug om bij de geboorte van zijn zoontje te zijn. Aloïs werd dinsdag in het Tieltse Sint-Andriesziekenhuis geboren. Het is het eerste kind voor Lampaert en zijn vriendin Astrid Demeulemeester.