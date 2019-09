Yves Lampaert wint (alweer) Izegem Koerse

Een mooi deelnemersveld voor Izegem Koers. Met Yves Lampaert en Tim Merlier stonden de vorige en de huidige Belgische kampioen aan de start. Na vijf ronden was het peloton verbrokkeld. Acht leiders reden voorop. De opvallendste namen voorin: Yves Lampaert, Pieter Serry en Tom Devriendt.

15 renners maakten de aansluiting en zo kregen we een omvangrijke kopgroep met 23. Onder meer Alvaro Hodeg, Kenny Dehaes, Arjen Livyns, Benjamin Verraes en Gianni Marchand maakten de sprong naar voor.

Lampaert maakt het verschil

In het slot van de wedstrijd maakte Lampaert duidelijk het verschil. De Hulstenaar reed eerst weg met Hodge, Verraes, Asselman, Neilands en Marchand. Hun kloof:50 seconden. Bij het aansnijden van de laatste ronde versnelde Lampaert opnieuw. Niemand zag de renner van Deceuninck-Quickstep nog terug. Na een sterk nummer wint "Lampi" zo in Izegem Koerse. Hodeg werd even later tweede voor Neilands.