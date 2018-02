Van 1995 tot 2012 was Yves Miroir schepen in Oostende. Onder de vlag van SP.A zette hij zich onder meer in voor het leefmilieu. Volgens Groen-voorzitter Wouter De Vriendt was Miroir de beste schepen van leefmilieu ooit.

"Groen is een partij die vooruit wil met Oostende en sterke sociale standpunten heeft. Bij Groen krijg ik waardering voor mijn engagement en ruimte voor mijn innovatieve ideeën. Dat was bij SP.A niet langer het geval", zegt Miroir zelf over zijn overstap.