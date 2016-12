Zaak baby Jasper komt voor correctionele rechtbank

De acht maanden oude baby onderging in november 2012 een operatie in een gloednieuwe operatiezaal van het ziekenhuis van Knokke-Heist. Jasper kreeg echter lachgas in plaats van zuurstof toegediend. Op één of andere manier waren de leidingen voor beide gassen in een nieuw toestel omgewisseld. Het jongetje belandde in een coma en overleed enkele dagen later.

Twee artsen, twee leden van de directie, het ziekenhuis zelf en de firma NV Heyer C&I die de leidingen plaatste, moeten zich nu verantwoorden voor onopzettelijke doding.