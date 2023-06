Zaak belangenneming tegen burgemeester Vergote gestart

Burgemeester Vergote zou een stuk landbouwgrond aangekocht hebben en nadien mee vergaderd hebben rond de omzetting in veel duurdere ambachtelijke grond. De eerdere eigenaar voelt zich bedrogen.

De burgemeester is zelf niet aanwezig in de rechtbank. Enkel de agendabepaling gebeurt vandaag in de zaak waarin ze hem vervolgen voor belangenneming. Maar ook 16 mensen van een grote familie uit Moorslede stellen zich burgerlijke partij. Ze verkochten in 2017 landbouwgrond aan de burgemeester voor zo'n 200.000 euro. Eline Vanfleteren, advocaat burgerlijke partijen: "Zij hadden zich voor de verkoop een aantal keren gaan informeren bij de dienst stedenbouw in Moorslede om te weten wat er effectief mogelijk zou kunnen zijn met de grond. Daar werd hen verteld dat de landbouwgrond 'heel schaars is en dat dat stuk nooit zou aangesneden worden om nog ambachtelijke zone te worden.' "

Daarop beslist de familie om het akkerland te verkopen. "Maar achteraf is gebleken dat er wel mogelijkheden waren. Dat zij informatie niet gekregen hebben of niet konden kennen. Kort na de aankoop zijn dan heel wat beslissingen genomen op politiek niveau waardoor die grond evolueerde naar ambachtelijke zone."

De burgemeester kon zo de grond, die voorlopig nog steeds landbouwgrond is, aan het dubbele van de prijs verkopen. Hij betwist de belangenneming en gaat voor de vrijspraak. Volgens hem wist iedereen dan die grond "in de lijn zat naar omzetting naar ambachtelijke grond."

De pleidooien in de zaak zijn pas voor november.

