Zaak brutale home-invasion Rekkem geseponeerd

Een jaar na de home-invasion bij een fruit- en groentehandelaar in Rekkem, heeft het parket van Kortrijk het dossier geseponeerd. Dat schrijft HLN. De daders zijn gefilmd, maar konden niet geïdentificeerd worden. De slachtoffers reageren teleurgesteld.

De home-invasion dateert van begin vorig jaar, in de woning van fruit-en groentehandelaar Georges Braye. Hij en zijn vrouw Ginette -twee zeventigers- wonen langs de Neerweg in Rekkem. Ze moesten die avond naar een feest. Net op het moment dat de kluis openstond om portefeuilles en wat juwelen uit te halen, stond een koerier met een pakje voor de deur. Maar het bleek een valstrik.

Brutale overval

Er doken plots twee andere gewapende mannen op en die drongen het huis binnen. Ze pakten Georges Braye en Ginette erg gewelddadig aan en dreigden te schieten. En ook de schoonzoon die uit de zaak naast de woning kwam, kreeg rake klappen. De daders sloegen hem bewusteloos. De bewakingscamera’s legden alles vast.

Daders vluchten richting Frankrijk

De homejackers gingen uiteindelijk aan de haal met geld, juwelen, een handtas en enkele sjaals. Samen met een vierde kompaan, de chauffeur, vluchtten ze in een Renault Megane richting Frankrijk. De wagen was de nacht voordien gestolen in Moeskroen.

Dossier geseponeerd

Het dossier is nu geseponeerd, maar mochten er toch nog nieuwe ontwikkelingen zijn in de zaak, dan kan het onderzoek alsnog heropend worden.

