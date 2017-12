Zaak campingmoord Middelkerke uitgesteld

Meerdere advocaten hadden om dat uitstel gevraagd. De politie van Middelkerke onderwierp in de nacht van woensdag op donderdag in de Spermaliestraat een verdacht voertuig met drie inzittenden aan een controle. Het levenloze lichaam van een 36-jarige Oostendenaar werd ontdekt in de koffer van de wagen. Het slachtoffer had zware verwondingen in de hals en was ook op andere plaatsen verminkt. Over het motief voor de feiten bestaat echter nog veel onduidelijkheid.

Op een camping in de buurt werden nog twee verdachten opgepakt. Julien B. en Alain D. werden net als Romuald V. door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van moord en lijkververberging. De bestuurster en een passagier beweren dat ze op vraag van de andere verdachten vanuit Namen naar Middelkerke kwamen om "een probleem op te lossen". Kelly D. en Bruno C. werden enkel aangehouden voor lijkverberging. De drie hoofdverdachten zijn Walen die al een tijd in Middelkerke wonen. Vooral Julien B. is absoluut geen onbekende voor het gerecht. Zo belandde hij eind augustus in de cel voor een straatoverval op de Markt van Middelkerke. In dat dossier werd hij twee maanden later onder voorwaarden vrijgelaten door de raadkamer. Door de winterse weersomstandigheden konden enkele advocaten hun cliënten niet bezoeken in de gevangenis. Bovendien kon Alain D. dinsdagochtend niet overgebracht worden uit de gevangenis van Gent. De zaak werd daarom in zijn geheel uitgesteld naar de zitting van vrijdag 22 december.