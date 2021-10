Zaak De Pauw: discussie over schuld en schuldinzicht

De slotdag van het proces van Bart De Pauw is erg emotioneel geworden. De excuses die De Pauw uiteindelijk uitsprak, vielen op een koude steen. Wellicht op 25 november wordt duidelijk of de rechtbank de "onstuimigheid" van De Pauw als misdrijf ziet.

Op de tweede dag kwamen de hoofdrolspelers in de zaak zelf aan het woord. Het begon met emotionele getuigenissen van de vrouwen die De Pauw van stalking beschuldigen. Actrice Maaike Cafmeyer sprak over feiten van zowat 15 jaar geleden. "Maar het voelt alsof het gisteren was", zei de West-Vlaamse. "Het voelde alsof ik langzaam gewurgd werd."

Dat kwam bij De Pauw hard aan. Middenin het harde pleidooi van zijn twee advocaten, die verklaringen van de vrouwen in twijfel trokken en zelfs over valse documenten pleitten, mocht De Pauw zelf over de beschuldigingen van Cafmeyer spreken.

Hij zei dat er tijdens de opnames van "Het Geslacht De Pauw" in 2003, waarin Cafmeyer de vrouw van De Pauw speelde, meteen een klik met haar was. De intense samenwerking draaide uit op wederzijdse verliefdheid, stelde hij. Dat de twee daarna nog samenwerkten, ziet De Pauw als het teken dat hij haar niet belaagd heeft. "Als ik dan toch een vreselijke stalker ben, dan kan je toch laten weten dat je geen tijd hebt voor een project", zei hij.

Het illustreert hoe het kamp-De Pauw de zaken helemaal anders ziet dan de vrouwen die hem beschuldigen. De vraag of de vele berichten die De Pauw in zijn "onstuimigheid", zoals hij het zelf omschrijft, verstuurde belaging waren of niet, stond centraal. De verdediging gaf toe dat De Pauw fouten had gemaakt, maar vond dat die niet onder de juridische definitie van belaging vallen.

Vrouwen geloven verontschuldigingen niet

De Pauw kwam na de pleidooien nog eens aan het woord. In een voorbereide verklaring bood hij excuses aan en zei hij dat hij de vrouwen niet altijd goed "gelezen" heeft. Hij legde ook uit dat hij twee therapieën volgt en dat er een "soort van autismespectrumstoornis is vastgesteld" bij hem. De vrouwen noemden de verontschuldigingen "volstrekt ongeloofwaardig". De procureur, die een voorwaardelijke celstraf had gevorderd, zag er wel een begin van schuldinzicht in. In feite had De Pauw zelfs belaging toegegeven, opperde hij. Iets wat zijn advocaten snel corrigeerden: de verklaring van hun cliënt mocht niet gezien worden als een schuldbekentenis.

De Pauw verliet verliet de rechtszaal hand in hand met zijn vrouw Inès. Wellicht weet hij op 25 november of hij gestraft wordt. Ondertussen voert De Pauw ook nog een financiële strijd met de VRT, van wie hij 12 miljoen eist voor wat hij omschreef als een "karaktermoord".

BEKIJK OOK: