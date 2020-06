Zaak dodelijke messteek op weg naar assisen

Volgens de rechters maakte de dader zich immers schuldig aan doodslag en niet aan opzettelijke slagen en verwondingen met de ongewilde dood tot gevolg. Daardoor zou de zaak voor het hof van assisen behandeld moeten worden. De verdediging en het parket kunnen nog beroep aantekenen tegen het vonnis.

In oktober 2018 bracht de dertiger een messteek toe met dodelijke afloop in een studio langs de Jules Peurquaetstraat in Oostende. Tommy J. kreeg het in zijn kelderappartement aan de stok met zijn vriend Will D., die naast de pot geplast had. Tijdens die banale discussie zou D. eerst een duw gegeven hebben, waarna de beklaagde uithaalde met een steakmes. Het slachtoffer werd hierbij in het hart geraakt.

Lees ook: