Zaak ex-cafébaas die vrouwen filmde op toilet uitgesteld

De debatten in de rechtszaak tegen een ex-cafébaas uit Waregem is op vraag van zijn advocaat uitgesteld.

De man staat terecht voor voyeurisme, hij maakte honderden filmpjes op de vrouwentoiletten in zijn danscafé. Op zijn computer werd ook duizenden foto's en video's met kinder- en dierenporno gevonden. De vijftiger werd in maart vorig jaar opgepakt. Hij zou al jarenlang stiekem vrouwen hebben gefilmd.

Achttien vrouwen stelden zich burgerlijke partij, onder wie enkele ex-vriendinnen van de man. De man zegt zich diep te schamen en was vandaag aanwezig op zijn proces. Dat was de vorige keer niet zo. Hij woont en werkt nu in de Verenigde Staten.