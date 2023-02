Zaak van verdachte verijdelde aanslag miss-verkiezing uitgesteld

De Brugse raadkamer zal zich pas op 24 februari over de eventuele verlenging van de aanhouding van Peter C. (46) buigen.

Zijn raadsman Walter Van Steenbrugge legde verslagen van een psychiater en een psycholoog neer om aan te tonen dat zijn cliënt met ernstige mentale problemen kampt. De verdediging blijft er ook bij dat van een poging tot terroristische moord tijdens de verkiezing van Miss België absoluut geen sprake was.

De man uit Lommel werd op zaterdag 11 februari rond 17.30 uur opgepakt in De Panne. Volgens het federaal parket had hij waarschijnlijk de intentie om een aanslag te plegen tijdens de verkiezing van Miss België. Die verkiezing vond plaats in het Proximus Theater in Plopsaland en ging uiteindelijk met ruim een uur vertraging van start. Peter C. was in het bezit van twee vuurwapens en een kogelwerende vest.

De verdediging benadrukt dat van een verijdelde aanslag absoluut geen sprake was. "Er zijn nul elementen die erop wijzen dat hij een aanslag zou plegen", aldus meester Walter Van Steenbrugge. C. zou de wapens meegenomen hebben omdat hij zichzelf al een hele tijd bedreigd voelde. De wapens zouden naar eigen zeggen enkel gediend hebben om zichzelf te beschermen. In die omstandigheden had een bestuurlijke aanhouding volgens meester Van Steenbrugge moeten volstaan.

Zware mentale problemen

In de gevangenis liet de verdediging Peter C. onderzoeken door een psychiater en een psycholoog. Uit hun verslagen zou blijken dat hij al langer met zware mentale problemen kampt. Over de precieze inhoud van hun bevindingen wil meester Van Steenbrugge echter niets kwijt. Mogelijk voelde C. zich bedreigd omdat hij aan paranoïde wanen zou lijden. In die omstandigheden stuurt de verdediging aan op een gedwongen opname.

Peter C. werd zondag door de Brugse onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van poging tot terroristische moord. De raadkamer zou zich vrijdagochtend uitspreken over de eventuele verlenging van zijn aanhouding, maar de zitting werd uiteindelijk uitgesteld. Het is immers de bedoeling om de verslagen van de experten van de verdediging eerst voor te leggen aan de gerechtspsychiater. Die heeft hem ondertussen ook al onderzocht in de gevangenis.

