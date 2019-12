Zaakvoerder én slachthuis Tielt krijgen maximumboete

De inbreuken kwamen aan het licht door undercoverbeelden van Animal Rights, maar die werden door de rechtbank uit het dossier geweerd omdat ze onrechtmatig verkregen zijn.

Het Exportslachthuis in Tielt, het grootste slachthuis van België, kwam in 2017 in opspraak, nadat dierenrechtenorganisatie Animal Rights naar buiten kwam met schokkende beelden. In het filmpje was te zien hoe varkens geschopt werden en aan de oren werden getrokken. Die beelden maakten deel uit van het onderzoek.

Zowel de zaakvoerder als de firma werden donderdag veroordeeld tot een boete, deels met uitstel, voor een aantal inbreuken op het dierenwelzijn in de periode maart tot november 2017. De undercoverbeelden werden door de rechter als onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal omschreven. Om die reden werden de beelden uit het dossier geweerd. Voor zijn vonnis baseerde de rechter zich op een verslag van de Inspectie Dierenwelzijn. "De zaakvoerder en het bedrijf waren duidelijk nalatig in het aanwerven van voldoende personeel en er was duidelijk sprake van een gebrekkige infrastructuur."

Drie dierenrechtenorganisaties stelden zich burgerlijke partij, maar alleen Gaia en Animal Rights kregen een symbolische euro als schadevergoeding. Zij reageren met gemengde gevoelens. GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch: “De zaakvoerder en het slachthuis werden hoe dan ook veroordeeld omwille van zware tekortkomingen en ernstige fouten waardoor de dieren niet correct behandeld konden worden, erkende de rechtbank. De geldboetes lijken licht maar zijn wettelijk gezien de maximale boetes. Daarom ook dringen wij er bij minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) op aan dringend maatregelen te nemen om de strafbepalingen te verhogen. Ook belangrijk: onze burgerlijke partijstelling wordt erkend. De rechtbank erkent dus dat wij de belangen van weerloze dieren, die uiteraard voor zichzelf niet kunnen opkomen, mogen behartigen in de rechtbank. Uiteraard ben ik wel ontgoocheld dat de man die de wreedheden vastlegde met vele zonden van Job wordt beladen. Het zit toch wel behoorlijk scheef als de privacy van dierenbeulen belangrijker geacht wordt dan de verschrikkingen die weerloze dieren ondergaan.”

Lees ook: