Volgens de actievoerders is hun actie niet de reden dat de dieren om het leven kwamen. Animal Resistance zegt dat de eenden al langer in erbarmelijke omstandigheden leven en dat de politie ook geen maatregelen nam om extra stress te vermijden. De foie gras-boerderij van zowat 10.000 eenden gaat in 2023 dicht, maar Animal Resistance eist de onmiddellijke sluiting.

