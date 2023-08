Zaakvoerster Charlotte meet schade op na brand in kaarsenfabriek

Charlies Candles maakt gepersonaliseerde geurkaarsen voor hotels en grote bedrijven zoals Netflix en Sony. In en rond het bedrijf valt de geur op: van bergamot en brand. “De grootste stock die we hadden was die van Thé Blanc Bergamote en die geur overheerst nu”, vertelt zaakvoerster Charlotte.

Snel heropstarten

Ze komt vandaag voor het eerst sinds de brand van afgelopen zaterdag terug in haar kaarsenfabriek in Wingene. Binnen zie je de ravage pas echt. Alles is verloren, maar Charlotte blijft positief en wil zo snel mogelijk opnieuw opstarten. “We verwachten binnen twee weken terug operationeel te zijn, al zal dat in eerste instantie niet hier in Wingene zijn”, besluit Charlotte.

