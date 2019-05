Zachte woensdag met zon en wolken

Na een lokaal grijze start, waarbij het op andere plekken al snel vrij zonnig was, komt de zon overal tevoorschijn.

De rest van de dag wisselen brede opklaringen af met enkele wolkenvelden. Het wordt met een matige westelijke wind een stuk zachter met maxima tussen 16 en 18 graden.

Vanavond en vannacht is het licht bewolkt. Het koelt tegen de avond af naar minima tussen 6 en 8 graden en een zwakke westelijke wind. Er kan zich lokaal nog een nevel- of mistbank vormen. Morgen kan het zelfs 18 tot 19 graden worden met een meer zuidwestelijke wind. Wolken en zon wisselen dan af met een kleine kans op een bui. Zelfs een lokale 20 graden is mogelijk.