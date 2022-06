Zachtere temperaturen, koeler aan zee

Vandaag wordt het geleidelijk weer een ietsje zachter. Mogelijk halen we ergens landinwaarts alweer een heel enkele 20-tal graden. Aan zee en in de kustregio blijft het veel koeler. Er blijft wel veel bewolking hangen bij een naar noordwest draaiende wind.

Vanavond en vannacht is het dan weer licht bewolkt tot helder en koelt het af naar een 8-9 graden. Het kan wat nevelig worden.

Ook in de tweede helft van de week kan het rond of vooraan de 20 graden worden. We blijven wel met een mix van wolken en opklaringen zitten.

Veel meer dan een 20-22 graden wordt het echter niet met die kanttekening dat de temperaturen aan zee en in de kustregio door een wind van zee daar telkens wel serieus achterblijven.

Daarbij is het morgen droog, maar op vrijdag duiken er landinwaarts weer verspreide regen- en onweersbuien op.