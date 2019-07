Dat fenomeen gebeurt als de aarde precies tussen de maan en de zon komt te staan. Daarbij leek het of er een flinke hap uit de maan was gebeten. De maansverduistering viel toevallig precies samen met de vijftigste verjaardag van de historische vlucht naar de maan in 1969. Verschillende waarnemers stuurden ons hun foto's door van die maansverduistering. Dat kan nog steeds via redactie@focus-wtv.be of via onze sociale mediakanalen.