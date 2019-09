"Zakdoek met knoop": dementievriendelijk Oostende

In het kader van het project "Dementievriendelijk Oostende" heeft de stad Oostende bij de start van de Week van de Dementie een nieuw label gelanceerd. Het duidt dementievriendelijke plaatsen aan in de stad.

Als je het label ziet - een rode zakdoek met een knoop erin -, betekent dit dat de organisatie, zaak of persoon op de hoogte is van hoe je het best omgaat met mensen met dementie. Zo wil de stad voorkomen dat personen met dementie geïsoleerd geraken.

Het project "Dementievriendelijk Oostende" heeft als doel zo veel mogelijk mensen te informeren over de omgang met personen met dementie. Het label verwijst naar een oude gewoonte om een knoop in een zakdoek te leggen om iets niet te vergeten.

Heel wat initiatieven

Tijdens de Week van de Dementie, die loopt van 14 tot 21 september, zijn er ook verschillende activiteiten in Oostende. Zo zal het Foton-koor, dat hoofdzakelijk bestaat uit mensen met dementie, op zaterdag 21 september optreden op het Wapenplein. Mensen met dementie kunnen ook genieten van een rondleiding op maat in MuZee Oostende.

"Dementievriendelijk Oostende" gaat verder dan deze ene week. Zo kocht de stad bijvoorbeeld verteltassen aan. Die leren kinderen op een speelse manier hoe ze op een respectvolle manier met dementie kunnen omgaan. De verteltassen zijn beschikbaar in de bibliotheek van Oostende. Ze kunnen ontleend worden om in de klas of thuis te gebruiken. De stad plant nog andere "dementievriendelijke" initiatieven.