Zaken doen in Frankrijk wordt weer (iets) makkelijker

Er is een doorbraak voor veel West-Vlaamse bedrijven die actief zijn in Frankrijk, want de wet Macron wordt versoepeld.

De wet kwam er in 2015 om sociale dumping in Frankrijk aan te pakken. Maar dat betekende voor buitenlandse bedrijven zoals de onze grote kosten, veel extra administratie en vaak ook zware boetes. Gevolg: voor veel bedrijven was het niet meer rendabel om zaken te doen en mensen te werk te stellen in Frankrijk.

Versoepeling van de wet Marcron

Maar de wet Macron wordt dus herbekeken, onder meer onder druk van werkgeversorganisatie VOKA West-Vlaanderen. Vanaf 1 maart komt er een versoepeling. West-Vlaamse bedrijven zullen een extra bijdrage van 40 euro per werknemer niet moeten betalen. En er is meer, zegt Jolyce Demely van VOKA West-Vlaanderen. "We hebben vernomen dat er een mogelijkheid zal zijn voor de grensregio’s, voor de buurlanden, om een akkoord te sluiten met Frankrijk waarbij ze de bedrijven in de grensregio’s zullen gaan vrijstellen van bepaalde vereisten. Er zullen wel altijd controles nodig zijn, maar wij hopen toch dat die veel flexibeler kunnen zijn."