Zandsculpturenfestival met FC De Kampioenen in Westende

In Westende bij Middelkerke komt er deze zomer een zandsculpturenfestival in het teken van de populaire tv-reeks FC De Kampioenen.

Dat is opnieuw een topevenement op de kalender, want in juli opent in Middelkerke ook de Proximus Pop-Up Arena.

Het was Radio Hallo-reporter Markske uit FC De Kampioenen die het heuglijke nieuws kwam brengen. Het nieuwe zandscupturenfestival loopt van 1 juli tot 12 september op het strand aan de Rotonde in Westende.

Opbouw vanaf juni

Nu maken ze het strandoppervlak effen, volgende maand gaat dan een twintigtal sculpteurs uit binnen- en buitenland aan de slag. Het festival in Westende is goed nieuws, na het wegvallen van het zandsculptuurfestival in Oostende.