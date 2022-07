Zandsculpturenfestival Middelkerke officieel geopend

Het zandsculpturenfestival in Middelkerke is donderdag officieel geopend. De kunstwerken uit zand staan dit jaar volledig in het teken van dinosaurussen.

Het festival is verhuisd van de rotonde naar het Arthur De Greefplein in Middelkerke en loopt nog tot en met 12 september.

Voor de zandsculpturen over FC de Kampioenen werd vorig jaar zo'n 4.000 ton zand gebruikt. Maar dino's zijn nu eenmaal een pak groter dan Carmen en Pascalleke uit de tv-reeks, dus gebruikt het festival deze keer maar liefst 6.000 ton zand om de prehistorische reptielen vorm te geven.

Aantrekkelijk thema

Onder de noemer 'Dino's in the sand' maakte een team van 'carvers' onder andere een velociraptor, stegosaurus en T-Rex uit zand, maar je kan er ook archeologische taferelen bewonderen of de dinowereld bezoeken in virtual reality. Er zijn ook workshops, speciale dino-events en zelfs een opgravingszone.

"Niet alleen voor bezoekers, maar ook voor inwoners is het festival een must see", zegt schepen Tom Dedecker. "Daarom verkopen we opnieuw voordeeltickets voor onze eigen inwoners en tweedeverblijvers aan onze toeristische balies. De nieuwe locatie en het aantrekkelijke thema maken er meer dan ooit een topevent van."

